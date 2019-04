Israël : une arrivée pas si facile pour les Français

Tel-Aviv (Israël), le centre économique du pays attire. Chaque année, plusieurs milliers de Juifs de France viennent s'installer en Israël. Philippe Bismuth, Noémie et leurs enfants ont fait le grand saut il y a trois ans et ils ne regrettent pas leur choix. Lui était commercial, elle rééducatrice des yeux, une situation confortable. L'agence juive leur a fourni une aide d'un peu plus de 16 000 euros pour débuter. Retrouver un bon travail n'a pas été très difficile. Les enfants par contre ont mis trois ans à rattraper vraiment le niveau en hébreu en classe.

Un sujet tabou

Mais pour beaucoup de nouveaux arrivants moins diplômés, vivre au quotidien est parfois difficile, car la vie en Israël est chère. Laetitia Journo, qui est arrivée seule il y a cinq ans se demande si le prix à payer n'est pas un peu trop lourd. Elle songe donc à revenir en France "s'il y a une opportunité". Faire le chemin inverse est un sujet tabou et aucun chiffre sur les retours n'est disponible.

