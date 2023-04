Israël : un touriste italien tué lors d’un attentat à Tel-Aviv

Vendredi 7 avril, deux attentats ont frappé Israël, l'un dans la colonie d'Efrat et l'autre à Tel Aviv. Trois personnes ont été tuées, dont un touriste italien.

C’est sur le long de la plage qu’a eu lieu l’attentat, vendredi 7 avril. Sur une vidéo, on voit le véhicule quitter la route et au passage heurter huit personnes, des touristes. Sept seront blessés. L’un d’eux, de nationalité italienne, est décédé. Les policiers ont abattu le conducteur. "Le suspect a tenté de saisir une arme et de tirer, les policiers l’ont abattu", précise Amichai Eshed, commandant de la police de Tel Aviv (Israël).



Une autre attaque en Cisjordanie

L’homme, un arabe israélien de 45 ans, était inconnu des services de police. Dès le lendemain matin, les touristes étaient de retour sur la plage. "On est au courant pour hier, c’est un risque qu’on prend. On fait juste plus attention, on regarde bien autour de nous", confie un touriste. Une autre attaque avait eu lieu quelques auparavant en Cisjordanie, où un homme a coupé la route à une voiture avant de tirer sur ses occupants et de prendre la fuite. Deux sœurs sont mortes et leur mère est toujours dans un état grave.