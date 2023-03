Israël : Sara Netanyahou, bloquée par des manifestants pendant quatre heures dans un salon de coiffure, finalement exfiltrée par la police

Bloquée pendant plusieurs heures dans un salon de coiffure de Tel Aviv par des manifestants, Sara Netanyahou l'épouse du Premier ministre israélien, a dû être exfiltrée par la police.

Des dizaines de policiers en gris et kaki qui courent et fendent une foule de manifestants pour escorter Sara Netanyahou, l'épouse du Premier ministre israélien, au milieu de véhicules aux gyrophares clignotants. Cette scène se passe à Tel Aviv, ce mercredi 1er mars, et est l'épilogue d'un des faits marquants d'une journée de manifestation tendues contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou.

>>TEMOIGNAGE. "je ne veux pas qu'Israël devienne une dictature": à Jérusalem, des milliers de personnes rassemblées pour s'opposer à la réforme du système judiciaire

Sara Netanyahou, a dû être exfiltrée du salon de coiffure de Tel Aviv où elle est restée bloquée pendant quatre heures. La séquence a même été diffusée en direct à la télévision. On y voit des centaines de manifestants, avec des drapeaux israéliens, encercler l'établissement, l'empêchant de sortir. Lors de la sortie, l'épouse du Premier ministre a été copieusement huée.



La droite accuse les manifestants d'une atteinte indigne aux libertés individuelles pendant que la gauche campe Sara Netanyahou en Marie-Antoinette. La contestation contre la réforme judiciaire a commencé il y a neuf semaines et pour la première fois depuis le début des manifestations, la police a chargé et lancé des grenades de dispersion. Les manifestants estiment que ce projet est antidémocratique.

"Un pays souverain ne peut tolérer l'anarchie." Benjamin Netanyahou mercredi soir

Après cette journée très tendue, Benjamin Netanyahou a pris la parole, loin de vouloir calmer les esprits : "La liberté de manifester n'est pas un permis pour plonger le pays dans l'anarchie et le chaos. Nous n'accepterons la violence ni à Huwara, ni à Tel Aviv ni nulle part ailleurs". Le Premier ministre israélien compare les manifestations citoyennes à Tel Aviv au saccage de la localité palestinienne d'Huwara par des colons extrémistes dimanche dernier. Les nouvelles manifestations, prévues samedi soir, vont se dérouler sous très haute tension.