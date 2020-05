Israël : ouverture du procès de Benyamin Netanyahou

Ceux qui espéraient voir Benyamin Netanyahou dans le box des accusés vont être déçus. C’est un procès sans images qui s’ouvre dimanche 24 mai à Jérusalem et une première dans l’histoire d’Israël. Pour la première fois en effet, un chef de gouvernement en exercice va se retrouver devant des juges. Mis en examen pour fraude, corruption et abus de confiance dans trois affaires différentes, Benyamin Netanyahou est accusé d’avoir reçu pour 180 000 euros de cigares, de champagne, et de bijoux de la part de personnalités richissimes.

Il nie les accusations

Il aurait aussi accordé des faveurs gouvernementales à des propriétaires de sociétés de communication en échange d’une couverture médiatique favorable. Le Premier ministre israélien nie les accusations. Il a réussi à rester à la tête de son parti, mais aussi à terminer à la première place aux législatives de mars dernier.

