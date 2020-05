Israël : le Parlement approuve le gouvernement d'union Netanyahu-Gantz

Ce vote du Parlement met fin à la plus longue crise politique de l'histoire moderne du pays.

C'est fait. Le Parlement israélien a approuvé, dimanche 17 mai, le gouvernement d'union mené par le Premier ministre Benyamin Nétanyahou et son ex-rival Benny Gantz. Ce vote met ainsi fin à la plus longue crise politique de l'histoire moderne de l'Etat hébreu. Après un report jeudi, les parlementaires ont été conviés pour un vote de confiance: 73 députés ont voté pour le gouvernement soit 12 de plus que le seuil de la majorité.

Les deux hommes, qui se sont affrontés au cours de trois campagnes en moins d'un an, ont finalement trouvé un accord de partage du pouvoir destiné à sortir le pays de l'impasse et gérer la crise liée au nouveau coronavirus, accord selon lequel Gantz doit prendre la relève de Nétanyahou dans 18 mois. "La population veut un gouvernement d'union et c'est ce qu'elle aura aujourd'hui", a assuré le second, avant le vote de confiance.

L'accord entre le Likoud (droite) de M. Netanyahu et la formation centriste "Bleu-Blanc" de son ex-rival électoral Benny Gantz prévoit un partage équitable des ministères et permet à chaque camp de redistribuer des postes à leurs alliés politiques. Et avec à terme un total de 36 ministres, ce gouvernement sera le plus large gouvernement de l'histoire du pays, un paradoxe en pleine crise économique liée à la pandémie, déplore une partie de la presse israélienne. Ce gouvernement "d'union et d'urgence" avait été promis en particulier pour défendre Israël face à la pandémie du Covid-19 qui a contaminé officiellement plus de 16 500 personnes, incluant 268 décès.