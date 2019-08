Israël bombarde des cibles en Syrie pour empêcher une attaque de drones iraniens

Deux drones israéliens sont également tombés à l'aube dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement chiite pro-iranien Hezbollah.

L'aviation israélienne a mené des bombardements en Syrie pour empêcher une force iranienne de lancer une attaque contre Israël avec des drones "kamikazes" chargés d'explosifs, a indiqué l'armée israélienne dans la nuit de samedi à dimanche 25 août.

Selon un porte-parole de l'armée israélienne, les "drones tueurs" iraniens appartenaient à "la force Al-Qods", l'unité d'élite des Gardiens de la Révolution, et le projet d'attaque visait "des cibles dans le nord d'Israël". Le raid israélien a eu lieu à Aqraba, au sud-est de Damas, selon le porte-parole. Il a visé "plusieurs cibles terroristes et installations militaires appartenant à la force Al-Qods ainsi qu'à des milices chiites".

Une précédente tentative déjouée

Le porte-parole de l'armée israélienne a noté que, si les forces iraniennes avaient lancé des roquettes et des missiles contre Israël à trois reprises en 2018, l'utilisation de drones "kamikazes" destinés à exploser sur leurs cibles était une tactique nouvelle et "différente". Quelques minutes seulement après cette prise de parole, le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a lui aussi mis en cause "la force iranienne Al-Qods", secondée par des "milices chiites".

Quelques heures après ces annonces, le Hezbollah puis l'armée libanaise ont annoncé qu'un drone israélien était tombé et qu'un deuxième avait explosé près du sol, tôt dimanche matin, dans la banlieue de Dahiyeh, fief du mouvement chiite pro-iranien Hezbollah, au sud de Beyrouth. Selon le mouvement chiite, son centre de presse a été endommagé.

Israël a mené des centaines de frappes en Syrie depuis le début de la guerre dans ce pays en 2011, la plupart visant des cibles iraniennes ou du Hezbollah, selon l'Etat hébreu.