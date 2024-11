Israël : deux fusées éclairantes tirées près du domicile du Premier ministre Benyamin Nétanyahou, trois suspects arrêtés

Le Premier ministre n'était pas sur les lieux, mais l'incident reste "grave" pour les services de sécurité. Trois suspects ont été arrêtés après le tir de deux fusées éclairantes près de la résidence privée du Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, samedi 16 novembre, ont annoncé la police et le Shin Beth (service de sécurité intérieure) dimanche 17 novembre.

"Vers 19h30 [17h30 à Paris], deux fusées éclairantes ont atterri dans la cour devant" la résidence privée du Premier ministre à Césarée, dans le centre du pays, selon un communiqué conjoint des deux services. L'origine des tirs n'a pas été précisée. La justice a ordonné une interdiction de publication d'informations sur l'enquête ou l'identité des suspects pendant une période de 30 jours.

Le président israélien Isaac Herzog a condamné l'incident et mis en garde contre "une escalade de la violence dans la sphère publique". "Je viens de m'entretenir avec le chef du Shin Bet et j'ai insisté sur l'urgence d'enquêter" et de placer les auteurs devant leurs responsabilités "au plus vite", a déclaré le responsable sur le réseau X.

Une attaque de drone revendiquée par le Hezbollah

Le 22 octobre, un drone avait été tiré en direction de cette même résidence et avait touché une "structure" de Césarée, avait indiqué le bureau du Premier ministre. Egalement absent à ce moment-là, le Premier ministre avait alors accusé "le Hezbollah, allié de l'Iran", d'avoir "tenté" de l'assassiner avec sa femme. Trois jours plus tard, le mouvement islamiste libanais Hezbollah avait revendiqué l'attaque.

Parmi les causes de cette attaque, il y a la poursuite des offensives militaires d'Israël au Proche-Orient. Les attaques de l'armée israélienne ont fait 43 799 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas, et elle continue de bombarder la capitale libanaise Beyrouth.