Israël : des milliers de manifestants à nouveau dans la rue contre la réforme judiciaire

Si le processus législatif est en suspens en raison des vacances d'été du Parlement, les pourfendeurs du projet de loi craignent toujours une dérive antilibérale et autoritaire.

En Israël, la colère ne retombe pas. Près de trois semaines après l'adoption par le Parlement d'une partie de la réforme judiciaire, des milliers d'Israéliens ont pris part, samedi 12 août à Tel-Aviv, à une nouvelle manifestation contre le projet très controversé du gouvernement de Benyamin Netanyahou, considéré par ses détracteurs comme une menace pour la démocratie. "Démocratie, Démocratie!", ont scandé les manifestants se dirigeant vers la rue Kaplan. "Nous n'abandonnerons pas tant que la situation ne se sera pas améliorée. Descendez de votre balcon, le pays s'effondre", ont-ils encore crié.

Une première clause du projet, limitant la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement, a été adoptée par les députés. Selon une manifestante, la réforme va "démolir la Cour suprême et le système judiciaire", en plus de porter atteinte aux droits des citoyens. D'autres rassemblements ont également eu lieu samedi dans le nord du pays, notamment à Haïfa, Netanya et Herzliya. Le processus législatif est actuellement en suspens en raison des vacances d'été du Parlement, Benyamin Netanyahu s'étant engagé à être ouvert aux négociations sur les étapes futures.

L'annonce en janvier de cette réforme, portée par la coalition du Premier ministre et qui comprend des partis d'extrême droite et juifs ultra-orthodoxes, a déclenché l'un des plus grands mouvements de contestation de l'histoire du pays, qui mobilise chaque semaine des dizaines de milliers de protestataires. Selon le gouvernement, la réforme vise entre autres à rééquilibrer les pouvoirs, en diminuant les prérogatives de la Cour suprême, que l'exécutif juge politisée, au profit du Parlement.