Israël : cinq Arabes israéliens tués près de Nazareth

Les recherches sont toujours en cours pour retrouver les auteurs d'une fusillade qualifiée d'incident "criminel" par la police.

Cinq Arabes israéliens ont été abattus jeudi 8 juin dans une station de lavage automobile dans le nord d'Israël, a annoncé la police dans un communiqué, précisant que des recherches étaient en cours pour appréhender les auteurs. L'incident "criminel" s'est déroulé à Yafia, ville arabe située à l'ouest de Nazareth.

Eli Levy, porte-parole de la police, a affirmé à la chaîne publique Kan qu'"une ou plusieurs personnes" avaient ouvert le feu sur un groupe d'hommes présents sur les lieux. Il n'a pas fourni davantage de détails en raison de l'enquête en cours.

"Massacre"

Ce drame est le dernier épisode de la vague de criminalité qui frappe les Arabes israéliens: la fusillade porte à 96 le nombre de personnes de cette minorité tuées depuis le début de l'année. Un responsable de la police a déclaré que l'incident faisait très probablement partie d'une guerre de gangs.

Maher Khaliliya, chef du conseil local de Yafia, a de son côté qualifié la fusillade de "massacre", en imputant la responsabilité à la police accusée de laxisme. La ville est "solidaire des familles des victimes", a-t-il dit à l'AFP, soulignant n'avoir aucune information sur les motifs de la fusillade.

Selon des experts, les gangs arabes ont accumulé d'importantes quantités d'armes au cours des deux dernières décennies et sont impliqués dans des activités telles que le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, la prostitution, l'extorsion et le blanchiment d'argent.

Les Arabes israéliens, descendants des Palestiniens restés sur leurs terres à la création d'Israël en 1948, représentent environ 20% de la population du pays. Ils se disent victimes de discrimination par rapport à la majorité juive et estiment que la police et les autorités font preuve de laxisme pour les protéger et enquêter sur ces violences.