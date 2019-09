Israël : Benyamin Nétanyahu appelle Benny Gantz à former un gouvernement d'union nationale

Le Premier ministre sortant a reconnu n'avoir aucune chance de former un gouvernement de droite.

Vers une alliance de rivaux ? Benjamin Netanyahu, Premier ministre israëlien sortant, a appelé jeudi 19 septembre son rival Benny Gantz à former un gouvernement d'union nationale. Les élections législatives de dimanche n'ont pas produit de majorité claire à la Knesset, le Parlement.

Le Premier ministre sortant, chef de file du Likoud, reconnaît qu'il n'a aucune chance de former un gouvernement de droite. Aucune réaction n'a pu être obtenue pour le moment dans l'entourage de Benny Gantz, ancien chef d'état-major et dirigeant du parti centriste Bleu et Blanc. Ce dernier n'a pas exclu un gouvernement d'unité avec le Likoud, mais refuse toute alliance avec Benyamin Netanyahu, visé par des enquêtes pour corruption.

Pas de majorité absolue pour le moment

Les résultats officiels des législatives de dimanche ne sont pas encore connus. D'après les compilations réalisées par les médias israéliens, le bloc formé autour du Likoud et les centristes de Benny Gantz arriveraient à une quasi-égalité, avec 55 députés pour le premier et 56 pour les seconds. Dans les deux cas, le seuil de la majorité absolue de 61 élus n'est pas atteint.

Lorsque les derniers bulletins de vote auront été pris en compte, le président israélien Reuven Rivlin engagera des consultations avec les dirigeants des partis. La charge lui reviendra ensuite de désigner un Premier ministre, qui disposera alors de 42 jours pour tenter de former un gouvernement.