Israël : Benyamin Nétanyahou joue sa survie en politique

Le Premier ministre sortant Benyamin Nétanyahou est à la peine dans les sondages. Pour les législatives, le Likoud est à égalité dans les intentions de vote avec le parti de centre-droit de Benny Gantz, l'ancien chef d'État-major de l'armée israélienne. Alors il mobilise ses électeurs pour le scrutin qui a lieu mardi 17 septembre. Au marché de Jérusalem, quand deux formations rivales se croisent, ça tourne vite à la foire d'empoigne.

13 ans au pouvoir, un record

Les partisans de Benyamin Nétanyahou voient en lui l'homme qui a redressé l'économie israélienne, le seul qui parle d'égal à égal avec les dirigeants américain et russe. L'opposition retient les affaires dont Benyamin Nétanyahou devra répondre devant la justice début octobre. Pour la majorité des Israéliens, le vote sera d'abord un oui ou un non au Premier ministre sortant. Il est le chef de gouvernement qui est resté le plus longtemps en fonction: plus de 13 années au total et il n'a aucune intention de s'arrêter là.

Le JT

Les autres sujets du JT