Israël : Abou Gosh, terre de paix entre Arabes et Juifs

Située sur les monts de Judée, la ville d'Abou Gosh (Israël) abrite une population majoritairement musulmane, et où les deux communautés vivent pacifiquement.

À une dizaine de kilomètres de Jérusalem, sur les monts de Judée, Abou Gosh, une petite ville Israélienne de 10 000 habitants, où Arabes et Juifs cohabitent pacifiquement depuis 1948. Symbole de cette bonne entente, la mosquée la plus grande d’Israël, construite il y a 10 ans. À Abou Gosh, la majorité de la population est musulmane. Maire de la ville depuis 20 ans, Saleem Jaber est convaincu que les relations entre les deux communautés ne changeront pas : "150 familles juives vivent à Abou Gosh. Ici, les Juifs se sentent plus en sécurité que partout ailleurs. Ils sentent qu’ils sont nos frères et que nous sommes les leurs".

Des relations peu affectées

Pourtant, tout aurait pu basculer après le 7 octobre. C'était la crainte de Fadi. Il est gérant d'un restaurant à Abou Gosh. Un lieu familial, habituellement fréquenté par les Arabes et les Juifs. "Quand la guerre a commencé, la fréquentation du restaurant a fortement baissé. Les gens avaient peur et étaient méfiants. Mais après deux ou trois semaines, les clients ont commencé à revenir", explique-t-il. La ville s'agrandit et de nouvelles familles israéliennes ont prévu de s'y installer parce que l'endroit les rassure.