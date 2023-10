Israël : à la frontière libanaise, les civils quittent leurs habitations

Durée de la vidéo : 1 min

La zone frontalière avec le Liban est évacuée, en Israël, lundi 16 octobre, sur ordre de l'armée. La proximité du Hezbollah inquiète les habitants et les autorités.

À la frontière avec le sud du Liban, une route est déserte et interdite aux civils, lundi 16 octobre. De l'autre côté de la frontière se trouve le Hezbollah, l'autre ennemi juré d'Israël après le Hamas. Des échanges de tirs se succèdent entre les deux camps. "Nous partons", confie un habitant d'un kibboutz situé près de la frontière. Les autorités ont donné l'ordre d'évacuer.

La zone frontalière évacuée par les civils



L'armée israélienne occupe désormais tous les kibboutz, où il est interdit d'entrer. Des centaines de soldats de Tsahal sont prêts au combat, entourés de tanks et d'équipements militaires cachés dans les sous-bois. "Avec l'aide de Dieu, on va retrouver la paix. On va protéger les gens, il ne faut pas avoir peur", déclare un soldat. Les derniers civils quittent les lieux, alors que toute la zone située à deux kilomètres de la frontière doit être évacuée. "Je vais chercher ma femme et on va voir où on veut aller. C'est vraiment le moment de partir", confie un homme. À Kiryat Shmona, une ville plus éloignée, les habitants ont préféré partir d'eux-mêmes.