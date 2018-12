Handicap : un harnais motorisé pour remarcher

Il y a quatre ans, Anthony a perdu l'usage de ses jambes dans un accident. Pourtant, après une simple impulsion, et équipé d'un exosquelette, le voici debout. Grâce à ce harnais motorisé installé sur ses jambes et son dos, il va pouvoir remarcher. Après plusieurs semaines de formation, il doit appréhender la marche sur une pelouse glissante. Un effort physique intense, qui demande une forte concentration, mais à la fin, une sensation d'autonomie retrouvée. "Je me suis retrouvé debout, je me suis dit, 'wow', je me suis demandé qu'est-ce qu'il m'arrivait. J'ai trouvé ça génial de pouvoir enchaîner quelques pas", explique Anthony. En France, seule une poignée de patients teste actuellement cette technologie, mise au point en Israël.

80 000 euros pièce

Blessé au combat, cet ancien soldat a passé la moitié de sa vie dans un fauteuil roulant, et l'exosquelette a changé sa vie. "Je peux presque tout faire. Même accéder aux armoires les plus hautes", précise celui qui est désormais capable de partir seul en vacances. Une prouesse technologique accomplie par la société israélienne Rewalk Robotiks, spécialisée dans les appareils motorisés aidant les personnes handicapées. Seul problème à l'exosquelette : son coût. Afin d'acquérir son propre harnais motorisé, Anthony devra débourser 80 000 euros, ce type de dispositif n'étant pas pris en charge par les assurances.

