Guerre entre Israël et le Hamas : “On pourrait s’interroger sur la responsabilité du Hamas, du rôle qu’il fait jouer à des boucliers humains”, avance le vice-président du Crif

Le 19/20 info reçoit Gérard Hunger, vice-président du Crif. Il vient notamment parler de la montée de l’antisémitisme en France.

Interrogé sur les efforts diplomatiques déployés en ce moment, Gérard Hunger affirme que “des négociations ont lieu au Qatar, et que c’est là-bas que cela se joue. Ou ces négociations aboutissent, maintenant, on attend que cela se fasse. Je comprends parfaitement la position de Netanyahou, qui est de dire qu’un cessez-le-feu, c’est non et une trêve humanitaire, c’est oui, mais pas pour que le Hamas en profite. Qu’il libère les otages, et à ce moment-là, on verra. C'est la préoccupation numéro un des Israéliens.”

Montée de l’antisémitisme

Interrogé sur la riposte d’Israël, sur sa justesse, le vice-président du Crif précise qu’Israël “frappe des cibles du Hamas. Il ne frappe pas spécialement la population civile. Dans la zone nord, il y a encore 300 000 personnes qui restent que le Hamas a empêché de partir. Il y a des victimes nombreuses, on pourrait s’interroger sur la responsabilité du Hamas, du rôle qu’il fait jouer à des boucliers humains et sa manière de mener la guerre”. En France, les actes antisémites se multiplient aussi. “On sent un antisémitisme d’atmosphère (…) cela ne veut pas dire que cet antisémitisme vise des millions de gens. Il y a des minorités agissantes qui cherchent à se nourrir de cet antisémitisme, et qui passent à l’acte”, conclut Gérard Hunger.