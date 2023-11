Durée de la vidéo : 3 min

Guerre entre Israël et le Hamas : “l’explication officielle d’Israël est qu’il faut d’abord éradiquer le Hamas”, explique Pascal Boniface à propos de l’absence d’une pause humanitaire - (FranceInfo)

Le 12/13 info reçoit Pascal Boniface, directeur de l’IRIS. Il revient sur la situation israélienne, notamment le rejet d’une pause humanitaire.

Interrogé sur le rejet absolu d’Israël d’une pause humanitaire, malgré les appels incessants de la communauté internationale, Pascal Boniface précise que “même les pays occidentaux, les plus fidèles soutiens d’Israël, essayent de faire de plus en plus de pression pour qu’il y ait au moins une pause humanitaire”. “L’explication officielle d’Israël est qu’il faut finir le travail, qu’il faut d’abord éradiquer le Hamas parce que s’il faisait une pause, cela permettrait au Hamas de se réorganiser”, poursuit le directeur de l’IRIS.

Demande d’une pause humanitaire

Ni les Etats-Unis, ni l’Union européenne ne demandent un cessez-le-feu, mais se contentent d’appeler à une pause humanitaire. Comment expliquer cette différence ? “Les états occidentaux sont coincés entre leur soutien à Israël et la colère qui monte dans le monde contre ces frappes. Cela pourrait se comprendre comme on apporte une aide humanitaire à partir de l’Egypte et Israël peut continuer son opération militaire dans l’autre partie de Gaza. C'est un peu le grand écart”, conclut Pascal Boniface.