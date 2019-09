Fraude à la "taxe carbone" : un des condamnés recherché aperçu en Israël dans l'émission Masterchef

Eddie Abittan avait été condamné en septembre 2108 par contumace en France à six ans de prison et 2 millions d'euros d'amende.

L'un des principaux protagonistes de l'escroquerie à la TVA sur le marché du CO2 en France, qui a coûté 1,6 milliard d'euros au fisc, a été repéré en Israël à la suite de son apparition dans une émission de télé-réalité culinaire. Eddie Abittan, condamné en septembre 2108 par contumace en France à six ans de prison et 2 millions d'euros d'amende, est passé à la télévision israélienne afin de soutenir son épouse, vainqueure de l'émission Master Chef israélienne, dimanche 22 septembre.

On le voit clairement dire à sa femme "Ca sent bon chérie" en français, entouré de sa belle-mère et d'autres membres de la famille de la nouvelle Master chef israélienne. A partir de cet extrait de l'émission de télé-réalité, la journaliste franco-israélienne Emmanuelle Elbaz-Phelps, qui avait longuement enquêté en 2017 sur l'affaire pour le compte de la chaine publique Kan 11, a reconnu Abittan. "Il n'a jamais été interviewé, c'est sa première apparition publique", a déclaré mercredi à l'AFP Elbaz-Phelps.

"Un homme d'affaires légitime en Israël"

L'avocat israélien de Abittan, Maître Yaron London, contacté par l'AFP a affirmé que son client "était un homme d'affaires légitime en Israël". "Je souhaite qu'il soit innocenté en France", a-t-il ajouté. Interrogé sur une éventuelle demande d'extradition de la justice française, Maître London a assuré ne pas être au courant d'une telle procédure.

"L'escroquerie du siècle", ainsi que l'ont qualifiée les médias, qui s'est déroulée sur le marché des quotas d'émissions de CO2 en 2008-2009, consistait à acheter des droits à polluer hors taxe dans un pays européen, avant de les revendre en France à un prix incluant la TVA, puis d'investir le total dans une nouvelle opération. La TVA n'était jamais reversée à l'État. L'arnaque a coûté au total 1,6 milliard d'euros au fisc français, selon la Cour des comptes et environ 5 milliards d'euros au niveau européen, selon Europol.