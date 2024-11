France-Israël : un bref incident a eu lieu dans les tribunes du Stade de France

Le match de football France-Israël a été marqué, jeudi 14 novembre au Stade de France à Saint-Denis, par des brefs incidents en tribunes. Un mouvement de foule a été remarqué à l'endroit où étaient rassemblés les supporters israéliens, et les stadiers sont intervenus pour les empêcher de se mêler aux fans français, selon des journalistes de Radio France et de l'AFP présents sur place.

Sur des vidéos diffusées sur le réseau social X, on peut voir des spectateurs courir dans les travées, certains avec des drapeaux israéliens, alors que d'autres supporters sifflent et huent. Interrogée par l'AFP, la préfecture de police n'a pas souhaité communiquer d'éléments sur ce court mouvement de foule, dans l'attente de précisions sur les circonstances, "encore floues".

L'hymne israélien a par ailleurs été sifflé au début du match, alors que supporters israéliens ont agité des ballons jaunes et appelé à libération des otages détenus dans la bande de Gaza, selon un journaliste de franceinfo. Un dispositif sécuritaire exceptionnel a été mis en place pour encadrer cette rencontre de Ligue des nations, où moins de 20 000 spectateurs étaient présents. Elle se déroulait dans un climat tendu après les violences de la semaine dernière en marge d'un match du Maccabi Tel-Aviv à Amsterdam. 4 000 policiers et gendarmes ont été déployés autour et, fait rare, dans le Stade de France, ainsi que dans les transports en commun et dans Paris.