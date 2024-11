France-Israël : plusieurs centaines de manifestants réunis près du Stade de France pour dénoncer la tenue du match

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté, jeudi 14 novembre à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), près du Stade de France, pour dénoncer la tenue du match France-Israël et demander à la France de dire "stop au génocide" dans la bande de Gaza. Le slogan du rassemblement était "on ne joue pas avec le génocide".

Le député de La France insoumise, Eric Coquerel, était notamment présent et a dénoncé "un match de seconde zone", devant quelques centaines de manifestants réunis sur la place du Front populaire. Il a estimé qu'"un premier boycott est réussi puisqu'il y a moins de 20 000 inscrits" pour assister à ce match classé à haut risque.

✊🇵🇸 Du monde ce soir à Saint-Denis pour dénoncer le match France-Israël, boycotté par les Français avec moins de 15.000 places vendues mais applaudi par le Président de la République Emmanuel Macron et son 1er ministre.



Le gouvernement israélien bafoue le Droit international et… pic.twitter.com/FR5fFfVuzK — Eric Coquerel (@ericcoquerel) November 14, 2024

"En applaudissant ce match, le gouvernement français, une fois de plus, se montre complice de l'Etat israélien et de son armée", a-t-il par ailleurs écrit sur X. Le président de la République, Emmanuel Macron, assiste au match, tout comme ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy, et le Premier ministre, Michel Barnier. "Nous ne céderons rien à l'antisémitisme", a déclaré le chef de l'Etat jeudi après-midi, interrogé par BFMTV.

"Notre objectif est de dénoncer l'impunité d'Israël (...) accueilli les bras ouverts en France", a de son côté affirmé lors de la manifestation Néva Bekhtari, au nom du collectif Urgence Palestine. "Grâce à notre pression, le ministre des Finances israélien [Bezalel Smotrich] n'est finalement pas venu" à Paris mercredi pour participer à un gala de soutien à Israël controversé, a-t-elle ajouté.