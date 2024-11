France-Israël : « Évitons toute récupération partisane et politique d’un tel événement », demande Thierry Braillard, ancien ministre des Sports

Le match entre la France et Israël au Stade de France est placé à haut risque en raison du contexte actuel. Thierry Braillard, ancien ministre des Sports de 2014 à 2017, est l’invité de franceinfo pour réagir à cette actualité, jeudi 14 novembre.

Alors que se tient, jeudi 14 novembre, un match sous haute tension entre la France et Israël au Stade de France, l’ancien ministre des Sports de 2014 à 2017, Thierry Braillard, est l’invité de franceinfo pour livrer son sentiment sur la rencontre. "On est dans le cadre d’un événement sportif", tient-il à rappeler pour commencer. Et d’ajouter : "À force d’accepter, parfois, que le message politique pénètre dans les instances sportives, on arrive dans cette situation où des députés demandent l’annulation d’un match de la Ligue des nations."

Pas de polémique

L’ancien ministre lance un appel : "Évitons toute récupération partisane et politique d’un tel événement." En outre, Thierry Braillard estime qu’il ne faut pas polémiquer sur la présence d’Emmanuel Macron et de Michel Barnier au Stade de France, estimant que c’est la place du couple exécutif. Quant à celle de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, il rappelle qu’il leur arrive d’être présents à d’autres matchs, même si ce jeudi, cela relève du symbole.

