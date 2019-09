Élections en Israël : Benyamin Néthanyaou et Benny Gantz au coude à coude

Quels sont les enjeux du scrutin en Israël ? Mardi 17 septembre, les Israéliens sont appelés aux urnes pour élire leur Premier ministre. Dans sa course au pouvoir, Benyamin Néthanyaou est au coude à coude avec Benny Gantz. "La partie s'annonce extrêmement serrée entre la formation du Likoud et le parti de centre droit", indique le journaliste Dominique Derda depuis Jérusalem. L'ancien chef d'état-major et novice en politique, Benny Gantz, espère bien réussir à détrôner le Premier ministre sortant, à la tête du gouvernement depuis dix ans.

"Aucun parti n'est en mesure d'emporter la majorité"

Début octobre, Benyamin Néthanyaou devra se présenter à la justice pour répondre des soupçons de fraudes, de corruption et de malversations dont il fait l'objet. "Aucun parti n'est en mesure d'emporter la majorité aujourd'hui à la chambre des députés israélienne, la Knesset, mais le parti qui arrivera en tête aura la charge de former une coalition avec l'extrême droite et les partis religieux utlra-orthodoxes pour Benyamin Néthanyaou, et avec les mouvements laïques et arabes israéliens pour Benny Gantz", conclut Dominique Derda.

