Direct Violences contre des supporters israéliens à Amsterdam : la maire dénonce une "explosion d'antisémitisme" et renforce les mesures de sécurité dans la ville

Il est un peu plus de midi. Voici les principaux titres de l'actualité :

• #NARCOTRAFIC "Combat national, cause nationale, unité nationale." Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le ministre de la Justice, Didier Migaud, ont dévoilé un ensemble de mesures visant à lutter contre les trafics de drogue et la criminalité organisée.

• #METEO L'Aude et l'Hérault ont été placés par Météo-France en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages". L'épisode débutera en fin d'après-midi et se poursuivra durant la nuit.

• #AMSTERDAM Les autorités israéliennes dénoncent une "attaque antisémite préméditée". Des supporters du Maccabi Tel-Aviv, un club de football israélien, ont été violemment pris à partie en marge du match contre l'Ajax Amsterdam.

• #FONCTION_PUBLIQUE Au lendemain d'une réunion tendue avec les syndicats, le ministre de la Fonction publique Guillaume Kasbarian a reculé sur une idée controversée de fusion des catégories A, B et C de fonctionnaires, tout en confirmant des économies.