Diplomatie : Emmanuel Macron reçoit Benyamin Netanyahou

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, est attendu pour une visite en France, jeudi 2 février. Il sera reçu par Emmanuel Macron.

C'est la première visite du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, jeudi 2 février en France, depuis son retour au pouvoir il y a un mois avec une coalition ultranationaliste. Il sera reçu par Emmanuel Macron. Les deux hommes se connaissent bien. La France est un pays important et abrite la troisième communauté juive au monde. Les chefs d'État vont parler du regain de tension dans la région orientale. Mais que vont-ils se dire de neuf ? Emmanuel Macron a déjà appelé à la désescalade et Benyamin Netanyahou sait que le conflit israélo-palestinien n'est plus la priorité de l'Europe ni des États-Unis. Les deux chefs d'État vont aussi parler de l'Ukraine.

Posture israélienne de neutralité vis-à-vis de la Russie

La France voudrait, comme les États-Unis, qu'Israël sorte de sa posture de neutralité vis-à-vis de la Russie. Concernant l'Iran, qui devrait être au menu des discussions, la France a tout fait pour sauver l'accord sur le nucléaire, alors qu'Israël a tout fait pour le saboter. Enfin, sans doute vont-ils aussi aborder la question de la contestation en Israël, alors que 100 000 personnes manifestent tous les samedis contre le gouvernement, précise la journaliste de France Télévisions, Agnès Vahramian.