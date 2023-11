Conflit entre Israël et le Hamas : deux personnes racontent leur 7 octobre

Durée de la vidéo : 3 min

29 jours après l’attaque terroriste du Hamas sur le territoire israélien, les équipes de France 2 sont allées à la rencontre de deux survivants de la rave party.

La vidéo a fait le tour du monde : des jeunes tentent de fuir la rave party sous le feu du Hamas. Les équipes de France 2 ont pu rencontrer Yuval Rengini à Haïfa. Il est DJ, a 24 ans et était venu avec ses amis. “Dommage que je sois célèbre dans de telles circonstances. La vérité est que je me sens vraiment triste. Nous avons perdu beaucoup d’amis dans ce festival”, s’émeut-il. Le festival avait commencé à 22 heures. C'est le lendemain, à 6h30, que tout bascule. “C’est le moment où ils ont arrêté la musique. On ne comprenait pas pourquoi. Je n’ai pas vu les terroristes, mais on les a entendus”, poursuit le survivant.

Yasmine joue les intermédiaires

Il va finir par réussir à s’enfuir en montant dans un pick-up, avant de rejoindre un camp militaire. “Je suis un homme de paix et de raison. Ce qui s’est passé ici est inhumain. Quand on sait qu’ils sont capables de mettre un bébé dans un four, la réponse doit être celle-là”, détaille Yuval Rengini. Yasmine était aussi à la rave party. Elle s’est retrouvée le 7 octobre à jouer les intermédiaires entre la police et les 50 combattants du Hamas qui venaient de la kidnapper. “Le chef du Hamas voulait parler à un policier qui pouvait s’exprimer en arabe”, avance-t-elle. “Deux heures après le début des négociations, la police arrive enfin, et tous se mettent à tirer”, poursuit-elle. Yasmine est finalement secourue.