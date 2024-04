Attaque de l'Iran contre Israël : quelle riposte de l'État hébreu ?

L'armée israélienne promet une riposte à l'attaque massive lancée par l'Iran. Une réunion du cabinet de guerre israélien s'est tenue lundi 15 avril, mais aucune décision n'a pour le moment été annoncée sur la forme que pourrait prendre cette riposte. Quelles options sont sur la table ?

Répondre à l'attaque massive de l'Iran coûte que coûte, mais de quelle manière ? Après une réunion au cabinet de guerre israélien, lundi 15 avril, aucune décision n'a pour l'instant été annoncée sur la forme que pourrait prendre cette riposte. Mais une chose est sûre : elle promet d'être ferme. "Ce lancement de tant de missiles, de missiles de croisière et de drones dans le territoire de l'État d'Israël sera accueilli par une riposte", a assuré le général Herzi Halevi, chef d'état-major de l'armée israélienne.

Un risque d'embrasement qui inquiète le monde entier

Plusieurs options sont sur la table, comme l'attaque d'Israël contre l'Iran, ou contre ses alliés comme le Hezbollah libanais ou le Yémen. Mais ce risque d'embrasement dans la région inquiète le monde entier, et particulièrement Joe Biden, le président américain, qui est l'allié le plus puissant d'Israël. De son côté, l'Iran considère l'affaire close et met en garde l'État hébreu, son ennemi juré. Toutes représailles pourrait déclencher une réaction encore plus forte de la part de l'État chiite.