Israël-Palestine : la communauté internationale a condamné "la violence perpétrée par les deux camps", remarque Irène Salenson

C. Mraffko, S.Khaldoun

Invitée du 23h de franceinfo, jeudi 13 mai, la géographe Irène Salenson a livré son regard sur l'escalade des tensions entre Israël et la Palestine.

De nouveaux tirs de missiles ont été échangés entre Israël et la Palestine, jeudi 13 mai. Alors que la situation est explosive au Proche-Orient, la communauté internationale peut-elle avoir une influence ? "Elle condamne, de façon unanime, la violence perpétrée par les deux camps", relève Irène Salenson, géographe et chargée de recherche à l'AFD (Agence française du développement). "Cela a quand même conduit Israël à calmer la situation à Jérusalem, autour de l'esplanade des Mosquées. Nous pouvons espérer que les forces en présence écouteront la communauté internationale."

De la "rancœur" de chaque côté

Des scènes de lynchages se sont aussi déroulées dans des villes judéo-arabes situées en Israël. "Ces tensions sont assez nouvelles et plutôt inquiétantes, reconnaît la géographe. Il y a un cumul de situations politique et économique difficiles, sans oublier une perte d'espoir dans l'arrivée d'une solution au conflit. Cela entretient les rancœurs de part et d'autre." Irène Salenson pointe en outre du doigt une "recrudescence des extrêmes".