Israël : le gouvernement veut supprimer les taxes sur les boissons sucrées et la vaisselle en plastique

En Israël, les partis ultra-religieux ont demandé de supprimer les taxes sur les boissons sucrées et les couverts en plastique. La journaliste Agnès Vahramian, en direct de Jérusalem pour le 8 Heures, mardi 10 janvier, fait le point sur cette décision.

Le nouveau gouvernement israélien vient de prendre une décision à contre-courant des préoccupations écologiques mondiales. "Les partis ultra-religieux ont demandé de supprimer deux taxes : la première, sur la vaisselle plastique qui est très utilisée par les familles religieuses (...), la deuxième, sur les boissons sucrées, une taxe qui avait été prise par un ministre laïc l'année dernière et qui avait fait monter le prix des sodas", rapporte Agnès Vahramian, journaliste pour France Télévisions Proche-Orient, en direct de Jérusalem pour le 8 Heures de France 2, mardi 10 janvier.



Les partis ultra-religieux veulent augmenter une autre taxe



"Ces décisions ont été prises pour plaire à l'électorat religieux. Les médecins et les défenseurs de l'environnement sont vent debout", poursuit la journaliste, qui ajoute que "ces partis ultra-religieux ont proposé d'augmenter une autre taxe : celle sur les propriétaires de chiens, qui devrait passer de 13 à 980 euros par an". "Les religieux disent que les chiens ont une empreinte environnementale importante. Ils ne risquent pas de se fâcher avec leur électorat, parce qu'on trouve le plus grand nombre de propriétaires de chiens en Israël à Tel Aviv, qui est une ville laïque, qui vote à gauche", conclut Agnès Vahramian.