Islande : un volcan entre en éruption près de la capitale

En Islande, le volcan Krysuvik, sur le mont Fagradalsfjall, n’avait pas connu d'éruption depuis 800 ans. L’information fait la Une des journaux du pays, samedi 20 mars : “cette éruption n’est vraiment pas une surprise, nous l’attendions en retenant notre souffle depuis trois semaines, ça été long à venir, ça fait trois mois que l’activité sismique a commencé à croître sur cette zone”, explique un expert. Située à 40 kilomètres de la capitale, la zone autour du volcan n’est pas habitée, et reste interdite d’accès.

Pas de conséquences sur les habitants

La lave s’écoule sur 500 mètres de long, et d’épaisses fumées possiblement toxiques s’échappent dans le ciel. Les nouvelles sont toutefois rassurantes : selon le maire de la commune la plus proche, les tremblements de terre qui ont précédé l’explosion étaient beaucoup plus gênants. Tous les cinq ans en moyenne, un volcan entre en éruption en Islande. En 2015, un volcan situé en plein cœur de l’île a craché de la lave pendant cinq mois, sans conséquences pour les habitants. En 2010, l’éveil de l’Eyjafjöll avait en revanche provoqué d’importantes perturbations aériennes.