Vladimir Poutine évoque avec Ebrahim Raïssi une "intensification" de la coopération entre la Russie et l'Iran

Les présidents russe et iranien se sont entretenus par téléphone samedi, à l'heure où Vladimir Poutine semble de plus en plus isolé sur la scène internationale.

Les présidents russe et iranien Vladimir Poutine et Ebrahim Raïssi se sont entretenus par téléphone, samedi 12 novembre, à l'heure où Téhéran apparaît comme un allié majeur de Moscou dans son offensive en Ukraine. Les dirigeants ont évoqué "une série de questions" liées aux relations bilatérales, "en mettant l'accent sur une intensification de la coopération dans les domaines politique, économique et commercial", a précisé le Kremlin dans un communiqué.

La présidence russe précise que Vladimir Poutine et Ebrahim Raïssi ont aussi abordé "le domaine des transports et de la logistique", dans un contexte de lourdes sanctions occidentales contre la Russie et l'Iran. Cet appel intervient alors que Vladimir Poutine semble de plus en plus isolé sur la scène internationale depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Le président russe a notamment renoncé à se rendre au sommet du G20 en Indonésie la semaine prochaine.

Des drones iraniens livrés à la Russie

Moscou et Téhéran ont entamé un important rapprochement tandis que la Chine et l'Inde, d'habitude alliés de la Russie, se disent préoccupés par le conflit.

Kiev et ses soutiens occidentaux, notamment américains, accusent l'armée russe d'utiliser massivement des drones de fabrication iranienne en Ukraine. Début novembre, l'Iran a reconnu avoir fourni des drones à la Russie, mais a assuré que ces livraisons avaient eu lieu avant l'offensive en Ukraine.

Des articles de presse ont également fait état de potentielles livraisons de missiles sol-sol iraniens à Moscou, des accusations démenties par Téhéran.