VIDEO. L’actrice franco-iranienne Zar Amir Ebrahimi lit "Au jardin des compagnons de voyage" du poète iranien Sohrab Sepehri

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis à 21 heures sur le canal 27 et ses supports numériques. "Ouvrez le 1", demande notamment chaque semaine à une personnalité de lire un poème en rapport avec son thème d'actualité. Cette semaine > "Etats-Unis / Iran, pourquoi tant de haine ?".

Pour la séquence A voix haute du magazine, l’actrice franco-iranienne Zar Amir Ebrahimi, exilée d’Iran, bientôt à l’affiche du film Les Survivants, de Guillaume Renusson, lit Au jardin des compagnons de voyage du poète iranien Sohrab Sepehri (1928-1980), extrait du recueil Les Pas de l’eau (Editions de La Différence).

" En ces heures tumultueuses où les chenilles des blindés / Traversaient les rêves des enfants "

"Et alors

Raconte-moi l’histoire des bombes qui tombèrent pendant que je dormais,

Et des joues que mouilla la rosée pendant que je dormais,

Et combien de canards s’envolèrent au-dessus des mers.

En ces heures tumultueuses où les chenilles des blindés

Traversaient les rêves des enfants,

Dis-moi au pied de quel refuge

Le canari attacha le fil jaune de son chant.

Quelles sont ces marchandises innocentes qui atteignirent nos ports,

Et qui comprit jamais la musique positive de l’odeur de la poudre à feu,

Et quel goût sécréta l’arôme inconnu du pain

Dans le palais des prophètes ?

Et animé d’une foi aussi rutilante que le feu de l’Equateur,

Je te ferai asseoir sur le seuil d’un jardin."

