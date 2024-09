Une explosion dans une mine de charbon fait au moins 51 morts et 20 blessés en Iran

Plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 20 autres sont portées disparues après l'explosion d'une mine de charbon dans l'est de l'Iran, selon un bilan provisoire dimanche 22 septembre. "Le nombre d'ouvriers tués s'est alourdi à 51 et celui des blessés à 20" dans cet accident survenu dans la mine de Tabas, a indiqué l'agence de presse officielle Irna.

Une fuite de méthane survenue samedi à 21 heures locales a entraîné une explosion dans deux blocs de la mine, où se trouvaient alors 69 employés. Les équipes de secours s'efforcent de sauver 22 personnes prises au piège, a détaillé à la télévision d'Etat le gouverneur de la province du Khorasan du Sud, où se situe la mine.

Plusieurs explosions dans des mines ces dernières années

Les opérations de recherche et de sauvetage sont compliquées par "l'accumulation de gaz dans la mine", a expliqué le procureur local, qui ajoute que "[la] priorité est d'aider les blessés et de libérer les personnes coincées sous les décombres. La négligence et la faute des agents concernés seront traitées" ultérieurement. Le président Massoud Pezeshkian a présenté ses "condoléances" aux familles des victimes et ordonné une enquête.

L'an dernier, une explosion dans une mine de charbon à Damghan, dans le nord du pays, a fait six morts, probablement à cause d'une fuite de méthane, selon les médias locaux. En mai 2021, deux mineurs ont perdu la vie dans un effondrement sur le même site. En 2017, une explosion avait tué 43 mineurs à Azad Shahr, suscitant la colère des autorités iraniennes.