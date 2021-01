Témoignage : Negzzia, la mannequin condamnée à 148 coups de fouet qui a fui l’Iran

Des yeux en amandes, un regard profond et déterminé. Negzzia, mannequin et modèle photo en Iran, a fui son pays il y a quatre ans. Elle y avait été condamnée à de la prison et 148 coups de fouet pour ses photos. Ses tenues et ses poses avaient été jugées indécentes par la police des mœurs. Des clichés esthétiques, mais aussi politiques, car en opposition avec les idées du gouvernement qui bâillonnent la jeunesse et les femmes.



En 2017, Negzzia est dénoncée par un photographe qui tente de la violer. Elle raconte son histoire dans un livre intitulé Dis adieu à ton corps. “C’est le message que le photographe m’a envoyé, quand il a montré mes photos au gouvernement”, raconte-t-elle. En fuite à Paris, elle passe tout un hiver à la rue. Un quotidien qu’elle partage alors sur les réseaux sociaux.

