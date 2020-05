Iran : un tir de missile accidentel lors d'un exercice militaire fait au moins 19 morts dans le Golfe d'Oman

Selon la télévision iranienne, le "Konarak" a été touché "après avoir déplacé une cible vers sa destination, sans créer suffisamment de distance entre lui et la cible".

L'armée iranienne a affirmé, lundi 10 mai, que 19 personnes avaient été tuées et 15 autres blessées lorsqu'un navire de guerre iranien a été touché accidentellement par un missile dans le golfe d'Oman. Lors de cet exercice militaire, le Konarak a été touché "après avoir déplacé une cible vers sa destination, sans créer suffisamment de distance entre lui et la cible", a expliqué la télévision iranienne. Selon elle, l'accident s'est produit "dans les eaux de Bandar-e Jask", un port situé au sud de l'Iran. Et d'après l'agence de presse Tasnim, le bateau a coulé.

Un précédent tir accidentel meurtrier

En janvier, l'Iran avait abattu "par erreur" un Boeing ukrainien à destination de Kiev peu après son décollage de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord, majoritairement Iraniens et Canadiens. Les forces armées avaient reconnu le drame, affirmant qu'il était survenu alors que les défenses aériennes de l'Iran étaient en état d'alerte élevé après que la République islamique a tiré des missiles sur une base américaine en Irak pour venger le puissant général iranien Qassem Soleimani, tué dans une frappe de drone américaine à Bagdad le 3 janvier.