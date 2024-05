Iran : les funérailles du président Ebrahim Raïssi célébrées en présence de chefs du Hamas et du Hezbollah

Des dizaines de milliers d'Iraniens se sont rassemblés, mercredi 22 mai, dans le centre de Téhéran, pour rendre un dernier hommage à leur président, Ebrahim Raïssi, tué dimanche dans le crash d'un hélicoptère. Le chef politique du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, et le numéro deux du Hezbollah libanais, Naïm Qassem, se sont joints à la cérémonie.

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a dirigé la prière lors de la cérémonie d'adieu au président et aux sept autres victimes du crash, parmi lesquelles le chef de la diplomatie, Hossein Amir-Abdollahian. Il était entouré par les principaux membres du clergé chiite, les membres du gouvernement, dont le président par intérim, Mohammad Mokhber, et les plus hauts gradés de l'armée et des Gardiens de la révolution.

"L'axe de la résistance" affiche son unité

Le chef du Hamas s'est dit "persuadé que la République islamique d'Iran poursuivra son soutien au peuple palestinien", lors d'une brève prise de parole devant l'assistance, au sein de laquelle certaines personnes ont crié "Mort à Israël". Le Hamas et le Hezbollah font partie de "l'axe de la résistance" qui, notamment avec les rebelles yéménites houthis, est soutenu par Téhéran dans le contexte de la guerre dans la bande de Gaza entre le Hamas et Israël.

Ce mercredi a été déclaré jour férié et les habitants de Téhéran ont reçu des messages sur leur téléphone les appelant à "assister aux funérailles du martyr". Plusieurs pays, comme la Russie, la Turquie et l'Irak, ont annoncé qu'ils seraient représentés à une cérémonie organisée dans l'après-midi avec les dignitaires étrangers, mais pas au niveau des chefs d'Etat. Le président défunt sera enterré jeudi à Machhad, sa ville natale.