Iran : une foule immense dans les rues pour saluer la mémoire du général Soleimani

Une marée humaine dans les rues de Téhéran. Des centaines de milliers d'Iraniens sont venus rendre hommage au général Qassem Soleimani, tué en Irak par un drone américain. "Une foule immense dans les rues de Téhéran est présente depuis 6 heures ce matin. Selon tous les habitants avec qui nous avons pu nous entretenir, c'est du jamais vu depuis la mort de l'ayatollah Khomeini en 1989", explique la journaliste de France 3 Stéphanie Perez, en duplex dans les rues de Téhéran.

Soleimani, une figure très populaire

"Il y avait à la fois les Iraniens les plus conservateurs, proches du régime, mais des habitants plus modérés, traditionnellement plus critiques. Cela montre l’extrême popularité du général Soleimani qui incarnait la défense de la nation iranienne. Il semble bien que Donald Trump ait réussi ce que l'État iranien n'a pas réussi à faire, à savoir ressouder la population surtout après les émeutes du mois de novembre", précise Stéphanie Perez.

Le JT

Les autres sujets du JT