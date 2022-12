Iran : 48 parlementaires français saisissent la ministre des Affaires étrangères pour qu'elle convoque la représentation diplomatique iranienne en France

Députés et sénateurs veulent "accentuer la pression sur le régime" iranien et demandent l'envoi d'observateurs internationaux.

48 parlementaires saisissent la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna pour qu'elle "convoque la représentation diplomatique iranienne en France", a appris mardi 20 décembre franceinfo via un document partagé et signé par le député écologiste Julien Bayou sur son compte Twitter. Une demande qui intervient alors que la mobilisation se poursuit en Iran, trois mois après la mort de Mahsa Amini. Le but de cette convocation est "d'accentuer la pression sur le régime" iranien peut-on lire dans le communiqué.

#StopExecutionInIran

Nous sommes 48 parlementaires à saisir @MinColonna pour demander la convocation de la représentation diplomatique iranienne en France @IRANinFRANCE



Nous exigeons aussi que des observateurs internationaux assistent aux procès des manifestants pic.twitter.com/Ud3fK2D5r8 — Julien Bayou (@julienbayou) December 20, 2022

Le député "exige" aussi que "des observateurs internationaux assistent aux procès des manifestants".

Le communiqué évoque "458 personnes au moins tuées" en Iran "par les forces de sécurité du régime, dont plus de 70 enfants et 18 000 personnes sous le joug d'arrestations arbitraires et d'actes de torture". Des arrestations que les parlementaires signataires qualifient de "massives" suivies par des "simulacres de procès" et qui ont abouti à "des condamnations à mort". Le communiqué parle de "61 condamnations" et estime que ces chiffres sont "probablement largement sous-estimés".

La contestation en Iran a été déclenchée par la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs.