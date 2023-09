Iran : un an après la mort de Masha Amini, quelle est la situation dans le pays ?

Durée de la vidéo : 12 min

Invitée du 19/20 info, vendredi 15 septembre, Maneli Mirkhan, cofondatrice de l’ONG Gouse of Liberty, évoque la situation politique en Iran, un an après la mort de Masha Amini.

Vendredi 15 septembre, un an après la mort de Masha Amini en Iran, Maneli Mirkhan, cofondatrice de l’ONG Gouse of Liberty, assure : "On est sous tension depuis plusieurs mois. On s’y prépare. Les jeunes dans le pays s’y préparent. C’est une date symbolique et […] et de confrontation entre l’opposition, les jeunes sur place et l’Etat." Selon elle, les autorités se préparent à cette journée symbolique en multipliant les arrestations et en "déployant l’armée dans certaines régions". Elle indique également "craindre des affrontements". Des manifestants sont notamment attendus à Téhéran.

"Les règles se sont durcies"

Interrogée sur l’assouplissement des règles, elle répond : "Il n’y a pas eu d’assouplissement des règles. On voit beaucoup de femmes dévoilées dans les grandes villes. Il faut savoir que c’est de la désobéissance civile. Les règles se sont durcies." Elle salue le développement de la "résistance" dans le pays.



En outre, l’Iran est touché par une crise économique importante. À ce sujet, Maneli Mirkhan explique : "On mise là-dessus pour fait tomber le régime. Cette crise économique catastrophique est difficilement supportable pour la population. […] La couche de population qui était inactive va probablement se mobiliser dans les prochains mois."