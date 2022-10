Iran : que s’est-il passé dans la prison d’Evin dont l’incendie a causé la mort de dix personnes ?

Samedi 15 octobre au soir, la prison d’Evin à Téhéran (Iran) est en flammes. Les habitants s’en prennent directement au guide suprême et crient "mort au dictateur" dans les rues. Détonation, incendie, que s’est-il passé dans cette prison où sont incarcérés les opposants ? La télévision nationale montre les dégâts et relaie la version du gouvernement. Le feu serait parti du quartier des prisonniers de droits communs. Il y a au moins dix morts.



La réponse des autorités inquiète

Officiellement, il n’y a donc pas de lien avec la forte contestation que subit le pays depuis plusieurs jours. À Evin étaient incarcérés des opposants des derniers jours, mais aussi des dissidents comme le réalisateur de Taxi Téhéran et des étrangers. "Je suis extrêmement inquiète de la réponse que les autorités vont apporter dans le court et moyen terme", s’inquiète Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International. Le nom de la prison d’Evine fait frémir les habitants. À travers des images piratées en 2021, on y voit un prisonnier, traîné à bout de force par les gardiens. La torture y serait quotidienne. Malgré la peur et la répression, la contestation ne faiblit pas.