Iran : les manifestations continuent

Un Nouvel An dans la rue à Téhéran, en Iran. Quelques centaines de manifestants dégradent les équipements publics. Ils protestent contre la politique du gouvernement, jugée responsable des difficultés économiques des Iraniens. Les troubles ont démarré jeudi 28 décembre dans tout le pays et le président Rohani est intervenu pour tenter de calmer le mouvement populaire. "L'atmosphère de critiques et de protestations dans un cadre légal est absolument libre, mais l'atmosphère de destruction et de trouble n'est définitivement pas tolérée par le peuple", a-t-il déclaré.

10 personnes seraient mortes

D'après la télévision publique iranienne, dix personnes ont été tuées dimanche 31 décembre lors des manifestations. Deux autres étaient mortes samedi 30 décembre dans la ville de Dorood. Le réseau Internet a été coupé à plusieurs reprises et plusieurs centaines de manifestants ont été arrêtés dans toutes les grandes villes d'Iran.

