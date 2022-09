Iran : les femmes se révoltent après la mort d’une Iranienne de 22 ans

Mahsa Amini, 22 ans, est une jeune Iranienne qui est en train de devenir un symbole. Elle a été arrêtée à Téhéran (Iran) le 13 septembre par la police des mœurs, car elle aurait mal porté son voile. La jeune femme est décédée trois jours plus tard à l'hôpital. Elle était tombée dans le coma dans les locaux de la police. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de femmes sans voile ont décidé de se couper les cheveux en solidarité avec elle. Les manifestations se sont multipliées, comme lundi 19 septembre à Téhéran.

Un mouvement qui s’étend

La plupart des manifestants, des étudiants, reprennent des chants. Ils sont persuadés que Mahsa Amini est morte suite à des violences policières. Dans sa ville natale, des femmes brandissent des voiles, en signe de protestation. Le mouvement prend de plus en plus d’ampleur et ne se limite plus à la jeunesse du pays.