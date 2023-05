Iran : les deux otages libérés sont arrivés en France

Benjamin Brière et Bernard Phelan, deux otages retenus en Iran pour espionnage, ont été libérés et arrivent, vendredi 12 mai en début de soirée, à l'aéroport du Bourget (Seine-Saint-Denis). Sur place, le journaliste Matthieu Boisseau fait le point sur la situation.

Benjamin Brière et Bernard Phelan, deux otages français détenus en Iran depuis respectivement 3 ans pour l’un et sept mois pour le second, ont été libérés vendredi 12 mai et arrivent à l’aéroport du Bourget (Seine-Saint-Denis), en début de soirée. “Des ambulances viennent de passer juste derrière moi en direction de l’hôpital de l’aéroport du Bourget, où se trouvent les deux ex-otages”, relate le journaliste Matthieu Boisseau, présent sur place.

Ils seront conduits à l’hôpital

“Ces premiers instants de retour sur le sol français vont se dérouler à l'abri des caméras, dans l'intimité”, confie le journaliste. Les forces de l'ordre ont entièrement bouclé l’accès à l’aéroport pour empêcher le public d’y entrer. Benjamin Brière et Bernard Phelan sont accueillis avec le plus grand soin car sont éprouvés. Ils seront probablement conduits à l’hôpital dans les prochaines heures pour y passer des examens médicaux.