Iran : le gouvernement pointe des forces étrangères après l'attentat contre un défilé militaire

L'attentat a été filmé en direct par la télévision iranienne, et pour cause, il s'est déroulé en plein défilé militaire samedi 22 septembre. Des hommes armés ont tiré sur la foule. "On a réalisé d'un seul coup que des gens armés, habillés en militaires, commençaient à attaquer nos camarades. Ils ouvraient le feu sur les femmes et les enfants", témoigne sur son brancard un militaire blessé.

Les Saoudiens pointés du doigt

Le bilan est de 29 morts et 57 blessés. L'attentat a eu lieu à Ahwaz, dans le sud du pays, près de la frontière irakienne. Les autorités affirment avoir tué trois assaillants sur place, et un quatrième serait mort à l'hôpital. Si Daesh a revendiqué l'attaque, le ministre des Affaires étrangères iraniennes a pointé du doigt "des terroristes recrutés, entraînés et payés par un régime étranger". Une allusion à peine voilée à l'Arabie Saoudite.