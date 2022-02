Iran : le crash d'un avion de combat fait trois morts

L'appareil a percuté le mur d'une école, tuant les deux membres de l'équipage et un habitant du quartier résidentiel, selon le Croissant rouge.

Un avion de combat de l'armée iranienne s'est écrasé lundi 21 février sur un quartier résidentiel de Tabriz, dans le nord-ouest du pays, faisant trois morts dont deux membres d'équipage, a rapporté la télévision d'Etat. Une enquête a été ouverte, a-t-elle ajouté.

Le chef du Croissant rouge de Tabriz a précisé que l'appareil avait percuté le mur d'une école tuant les deux membres de l'équipage et un habitant du quartier résidentiel. L'agence officielle Irna a publié une courte vidéo montrant des pompiers en train d'éteindre le feu sur le lieu du crash.

L'armée de l'air iranienne est équipée essentiellement d'avions de combat russes Mig et Sukhoï datant de l'époque soviétique, de quelques appareils chinois, et de F4 et F5 américains d'avant la révolution islamique de 1979.