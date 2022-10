Iran : incendie et affrontements à la fameuse prison d'Evine, sur fond de manifestations

La prison d'Evine est de sinistre réputation en Iran, connue pour les mauvais traitements infligés aux prisonniers politiques. Un incendie et des affrontements se sont produits dans cet établissement pénitentiaire de Téhéran, samedi 15 octobre dans la soirée, au terme d'une nouvelle journée de manifestations contre le pouvoir. "En ce moment, la situation est complètement sous contrôle et le calme est revenu dans la prison", a déclaré un haut responsable de sécurité, cité par l'agence officielle Irna, imputant le départ de feu à des "voyous". Selon un pompier sur place, toujours cité par Irna, "huit personnes ont été blessées dans cet incendie".

Des images partagées sur Twitter par l'organisation non gouvernementale Iran Human Rights (IHR), basée à Oslo, montraient d'immenses flammes et une épaisse fumée se dégager de la prison. Alors que des centaines de personnes arrêtées lors du mouvement de contestation y auraient été envoyées, une vidéo postée par le média en ligne 1500tasvir, qui recense les violations des droits humains, permettaient par ailleurs d'entendre en arrière-plan des cris de "Mort au dictateur" : un des slogans les plus scandés dans les manifestations consécutives à la mort de Mahsa Amini il y a un mois.

Citant un procureur de Téhéran, l'agence oficielle Irna a quant à elle précisé que les affrontements n'avaient "rien à voir avec les troubles récents dans le pays".

Des prisonniers occidentaux et des opposants au régime

La prison d'Evine détient également des étrangers ou binationaux comme l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah et l'Américain Siamak Namazi, qui a été réincarcéré cette semaine après une libération temporaire, selon sa famille. Celle-ci, via son avocat, a déclaré à l'AFP qu'elle était "profondément inquiète" et qu'elle n'avait aucune nouvelle de lui. La soeur d'un autre citoyen américain détenu à Evine, l'homme d'affaires Emad Shargi, a tweeté que sa famille était tout autant "morte d'inquiétude".

L'universitaire australienne Kylie Moore-Gilbert, qui a été détenue à Evine pendant l'essentiel de ses 800 jours d'emprisonnement en Iran, a déclaré que des proches de prisonnières politiques s'y trouvant lui avaient assuré que "toutes les femmes au sein du quartier des prisonnières politiques d'Evine sont en sécurité et indemnes."

"L'Iran est pleinement responsable de la sûreté de nos citoyens détenus à tort, qui doivent être libérés immédiatement", a averti sur Twitter Ned Price, porte-parole de la diplomatie des Etats-Unis, ajoutant que Washington suivait le développement de l'incident "avec urgence".

Le célèbre réalisateur iranien Jafar Panahi, lauréat de plusieurs prix internationaux, et le politicien réformiste Mostafa Tajzadeh se trouveraient eux aussi dans cet établissement pénitentiaire.