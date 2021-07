Iran : des tableaux d'Andy Warhol exposés pour la première fois à Téhéran

Mick Jagger, Marilyn Monroe et Jackie Kennedy, icones du pop art, sont en vedette à Téhéran, en Iran, où est présentée une exposition consacrée à Andy Warhol depuis le 15 juin 2021. Un évènement culturel pour le moins inattendu, à ne pas manquer dans la capitale iranienne. "Quand j'ai entendu parler d'une nouvelle expo sur Warhol, je pensais que ça se passait à l'étranger, raconte une Iranienne. Mais non, ça se passe chez nous ! C'est une vraie surprise, je ne savais pas qu'on avait des Warhol." Les visiteurs découvrent des œuvres jamais exposées auparavant, comme cette version des cannettes de soupe Campbell. "Achetée dans les années 1960, cette œuvre symbolique de Warhol n'a jamais été exposée, elle n'est jamais sortie de notre réserve", confie Amir Rad, commissaire de l'exposition "Andy Warhol Persona".



Une collection estimée à 3 milliards d'euros

Les toiles sommeillaient depuis la révolution islamique dans la réserve du musée d'art contemporain de Téhéran. Composée de 3 500 chefs-d'œuvre et estimée à quelque 3 milliards d'euros, cette collection avait été supervisée par l'impératrice Farah Diba, passionnée d'art, qui avait posé pour l'artiste américain. Ces toiles, qui resurgissent dans un contexte diplomatique toujours tendu, offrent l'occasion à l'Iran et l'Occident de mieux se connaître. "Nous on s'intéresse à votre culture. On en sait beaucoup plus sur vous, les Occidentaux, que vous en savez sur nous. Il faudrait peut-être venir nous voir", plaisante Ahmad Razavi, peintre amateur.