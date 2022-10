Iran : des personnalités françaises s'engagent en soutien aux manifestantes iraniennes

"For Freedom", lance Juliette Binoche, un ciseau à la main. Une cinquantaine d'artistes françaises se sont coupées, en vidéo, une mèche de cheveux sur la musique "Bella Ciao", tout un symbole. Parmi elles, Isabelle Adjani, Marion Cotillard, Isabelle Huppert, Jane Birkin accompagnée de sa fille Charlotte Gainsbourg, ou encore Angèle. Une vidéo publiée en solidarité aux manifestantes iraniennes qui protestent depuis trois semaines contre le pouvoir en place en Iran.

"On doit avoir la liberté de ne pas porter le voile"

"C’est une vidéo qui n’est pas contre le voile, confie la comédienne Isabelle Carré. On a la liberté de le porter, mais on doit avoir la liberté de ne pas le porter." Le geste est né le jour des obsèques de Mahsa Amini, arrêtée parce que son voile ne recouvrait pas tous ses cheveux et morte quelques jours plus tard. Depuis, des Iraniennes le reproduisent et défient le pouvoir qui les opprime.