Guerre entre Israël et le Hamas : des centaines de rassemblements en Iran contre les Etats-Unis et Tel-Aviv

Des centaines de rassemblements, selon les médias d'Etat, ont été organisés samedi 4 novembre en Iran pour dénoncer les Etats-Unis et Israël et soutenir les Palestiniens. La date n'est pas choisie au hasard et correspond à la commémoration annuelle de la prise d'otages de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979. Selon les médias officiels, des manifestations organisées par les autorités se sont déroulées dans 1 200 villes du pays, notamment à Mashhad (nord-est), Ispahan (centre) et Chiraz (sud).

Près d'un mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, de nombreux manifestants brandissaient le drapeau palestinien, ainsi que celui du Hezbollah, le mouvement libanais pro-iranien. "A bas l'Amérique, à bas Israël !", ont scandé les manifestants, dont de nombreux écoliers et étudiants, devant l'ex-ambassade dans le centre de Téhéran, où des drapeaux des deux pays ont été piétinés et brûlés, ont constaté des journalistes de l'AFP. Des effigies moquant le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et le président américain Joe Biden étaient également brandies.