Football : des joueurs de la sélection iranienne affichent leur soutien au mouvement de protestation dans le pays

Près de deux semaines après le décès de Mahsa Amini, à la suite de son interpellation par la police des mœurs pour ne pas avoir porté "correctement" le voile, le soulèvement de la population se poursuit en Iran. Et il trouve désormais écho au sein de la sélection nationale iranienne de football. Plusieurs joueurs ont exprimé ouvertement leur soutien au mouvement ces dernières heures, lundi 26 septembre, au moment où l'ONG Iran Human Rights dénombre au moins 75 morts depuis le début des manifestations dans le pays. Le joueur du club allemand de Leverkusen, et vedette de l'Iran, Sardar Azmoun, s'est montré le plus virulent.

Sardar Azmoun, who plays for @bayer04_en & is now in Austria with Iran's national team for a friendly match against Senegal, says he couldn't remain silent despite the team's rules.

"I don't care if I'm sacked. Shame on you for killing people so easily. Viva Iranian women." pic.twitter.com/z3c0Et699g