Fariba Adelkhah, chercheuse franco-iranienne détenue en Iran, a été hospitalisée

L'universitaire avait récemment mis fin à une grève de la faim. Selon son avocat, cette admission à l'hôpital de la prison d'Evin, située à Téhéran, est la conséquence de cet épisode.

Fariba Adelkhah, universitaire franco-iranienne détenue en Iran depuis juin, a été admise à l'hôpital de la prison d'Evin, dimanche 23 février, à la suite d'une grave détérioration de son état de santé. Cette information a été communiquée mardi à l'AFP par son avocat Saïd Dehqan. Fariba Adelkhah avait mis fin à la mi-février à une grève de la faim d'environ deux mois pour protester contre ses conditions de détention. Selon son avocat, son hospitalisation semble liée aux conséquences de cette épreuve sur son organisme.

Fariba Adelkhah, anthropologue franco-iranienne, a été arrêtée en compagnie de Roland Marchal, spécialiste de la Corne de l'Afrique, qui était venu la rejoindre pour une visite privée. Ils ont été interpellés tous les deux – elle à son appartement et lui à l'aéroport – par les Gardiens de la Révolution, armée idéologique du régime.

Paris a réclamé la libération des deux chercheurs français

Les autorités iraniennes accusent Fariba Adelkhah d’espionnage et de propagande contre le régime. La chercheuse, qui a grandi à Téhéran avant de rejoindre la France dans les années 70, travaille, au moment de son arrestation à Téhéran, sur les réseaux religieux liant l'Afghanistan et l'Iran.

"On sait que Fariba est dans un quartier spécial de la prison qui est gardé par les Gardiens de la révolution", expliquait sur franceinfo la chercheuse Marielle Delbos, membre de son comité de soutien. On sait également, depuis que Fariba et sa codétenue, l'Australienne Kylie Moore-Gilbert, ont réussi à faire sortir une lettre, qu'elles ont été soumises à des tortures psychologiques et à des violations des droits humains".

Mi-décembre, Emmanuel Macron a réclamé la libération "sans délai" de Fariba Adelkhah et Roland Marchal. Paris a réclamé plusieurs fois à Téhéran, en vain, la libération des deux chercheurs. Jugeant une telle accusation "grotesque", des confrères des deux chercheurs ont appelé en octobre la France à suspendre toute coopération scientifique et universitaire avec l'Iran en signe de protestation.