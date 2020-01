DIRECT. L'Iran admet avoir abattu par "erreur" le Boeing 737 d'Ukraine Airlines, le Canada demande une "enquête approfondie"

Benoît Jourdain franceinfo Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 16 heures pour suivre l'actualité de ce samedi 11 janvier. On débute en musique avec le nouveau titre de la rappeuse 070 Shake, Guilty Conscience.





<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> fermer facebook twitter copier le lien

ZelenskyyUa #BOEING_737 This morning brings the truth.Ukraine insists on a full admission of guilt. We expect Iran to bring those responsible to justice, return the bodies, pay compensation and issue an official apology. The investigation must be full, open & continue without delays or obstacles. fermer facebook twitter copier le lien

franceinfo #BOEING_737 Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exige la punition des coupables et le versement de compensations de la part de l'Iran. fermer facebook twitter copier le lien

franceinfo #BOEING_737 Le Premier ministre canadien Justin Trudeau réclame dans un communiqué de la "transparence" afin qu'une "enquête complète et approfondie" soit menée et établisse les responsabilités. fermer facebook twitter copier le lien

JZarif #BOEING_737 A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disasterOur profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.💔 fermer facebook twitter copier le lien

franceinfo #BOEING_737 Le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif tweete lui aussi à propos de cette catastrophe. Il exprime "regrets, excuses et condoléances". Il souligne surtout que Washington n'est pas étranger à ce drame. Une "erreur humaine en des temps de crise causée par l'aventurisme américain a mené au désastre", tweete-t-il. fermer facebook twitter copier le lien

HassanRouhani #BOEING_737 The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. fermer facebook twitter copier le lien

HassanRouhani #BOEING_737 Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 fermer facebook twitter copier le lien

franceinfo #BOEING_737 Le président iranien Hassan Rohani a admis la responsabilité de son pays. "L'enquête interne des forces armées a conclu que de manière regrettable des missiles lancés par erreur ont provoqué l'écrasement de l'avion ukrainien et la mort de 176 innocents", écrit-il sur twitter. Il ajoute : l'Iran regrette "profondément" ce crash, "une grande tragédie et une erreur impardonnable". fermer facebook twitter copier le lien

alerte franceinfo #BOEING_737 L'Iran reconnaît avoir abattu accidentellement le Boeing 737 d'Ukraine Airlines, qui s'est écrasé mercredi avec 176 personnes à son bord peu après son décollage de Téhéran.

(AKBAR TAVAKOLI / IRNA /AFP) fermer facebook twitter copier le lien

Marie-Adélaïde Scigacz franceinfo Puisque nous avons beaucoup parlé d'incendies ce soir, restons dans la thématique pour se dire bonne nuit avec une "étincelle". The Spark est le titre de ce morceau du groupe new-yorkais DIIV. Le clip, mis en ligne avant-hier, est tiré de leur dernier album. Demain matin, dès 9 heures, vous retrouvez Benoît Jourdain, qui vous fera vivre une nouvelle journée d'actualité. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> fermer facebook twitter copier le lien

franceinfo #AUSTRALIE Déguisés en koalas et en kangourous, des militants écologistes ont manifesté aujourd'hui pour attirer l'attention sur les incendies qui ravagent l'Australie. Voici quelques images venues d'Argentine, d'Angleterre et du Pérou. (FLORENCIA MARTIN / AFP) (DAVID CLIFF / AFP) (FLORANCIA MARTIN / AFP) fermer facebook twitter copier le lien

franceinfo #AUSTRALIE La saison des incendies a déjà fait 26 morts en Australie, réduit en cendres une superficie totale de 100 000 km2 - soit plus grande que la la Corée du Sud ou le Portugal - et détruit plus de 2 000 maisons. fermer facebook twitter copier le lien

franceinfo #AUSTRALIE Deux gigantesques incendies ont fusionné dans le sud-est de l'Australie. Au total, ce giganteque brasier a déjà détruit une superficie 55 fois plus grande que Paris, en Nouvelle-Galles-du-Sud, selon les pompiers. (SAEED KHAN / AFP)

fermer facebook twitter copier le lien

franceinfo L'ancien patron de Boeing ne touchera pas d'indemnités de départ. Limogé le 23 décembre pour une gestion jugée catastrophique de la crise de l'avion 737 MAX, l'ancien directeur général de l'avionneur, Dennis Muilenburg, ne recevra pas non plus de bonus au titre de l'année 2019. Pour rappel, le MAX est cloué au sol depuis mi-mars après deux accidents rapprochés ayant fait au total 346 morts. fermer facebook twitter copier le lien

franceinfo "L'objectif, c'est la médaille... d'or bien sûr !" Après sa qualification pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo grâce à sa victoire contre l'Allemagne, l'équipe de France de volley se sent pousser des ailes. Interrogé par franceinfo, Éric Tanguy, président de la fédération française de volley (FFVB) a fait le point sur les objectifs des Bleus. (JOHN MACDOUGALL / AFP)

fermer facebook twitter copier le lien

Marie-Adélaïde Scigacz franceinfo #RETRAITES Bonsoir @manifestant. A Paris, la manifestation partira de la Place de la Nation à 13 heures en direction de la Place de la République. Elle empruntera l’itinéraire suivant : boulevard Diderot, avenue Daumesnil, rue de Lyon, puis les boulevard Beaumarchais et du Temple. Par ailleurs, une manifestation de Gilets Jaunes partira à 11h30 de la Bibliothèque François Mitterrand en direction de la Place de la Nation, où elle convergera ensuite avec le cortège précité. fermer facebook twitter copier le lien